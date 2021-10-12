RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Установка камер автофіксації
порушень ПДР не вплинула на...

Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12

Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси дізнався деталі в "Опендатабот".

Дивися повний текст Установка камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на кількість аварій - статистика Опендатабот.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96580
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:12

Статистика, которая не учитывает существенного увеличения количества автомобилей за последний год.
Вернее было бы предоставлять количество аварий в отношении к количеству автомобилей, зарегистрированніых в каждом регионе.
А так, как сейчас - писями по воде виляно.
В реальности - положительная тенденция к уменьшению ДТП, если брать увеличевшееся количество автомобилей на дорогах.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:38

Який дебіл робив таку статистику? Чи це аби було про що іншим дебілам поговорити?
Як вже написали раніше, треба, як мінімум, дивитись кількість аварій на 100 тис авто. А також розбити на легкі аварії (без постраждалих), середніх аварій (без спертельних випадків), та важких (з загиблими). Також необхідна статистика по кількості загиблих в ДДП на 100 тис авто.
А те, що ви тут показуєте, навіть на курсову першого курсу не пройде. Вигоніть вашого рпвцівника з приміткою "не допускати до стстистичних даних"
kyiv7777
 
Повідомлень: 136
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації... 1, 2
R2 » Пон 22 лис, 2021 10:00
16 897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 09:40
Slon_Nosov
В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень...
R2 » Сер 03 лис, 2021 10:20
2 236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 12:58
livs375
В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують...
R2 » Вів 12 жов, 2021 08:49
4 395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 14:00
rapyd777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19659)
08.12.2021 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.