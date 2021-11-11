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Концерн Volkswagen
хоче продати Porsche

Концерн Volkswagen хоче продати Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:10

Концерн Volkswagen хоче продати Porsche

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen всерйоз розглядає IPO, як можливість продати велику кількість акцій Porsche і залучити додаткові кошти в компанію. Гроші підуть на електрифікацію модельного ряду.

Дивися повний текст Концерн Volkswagen хоче продати Porsche.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:10

Кому нужно это корыто?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:16

Думаю, многим. Но лишь малая часть может себе его позволить.
И, судя по статистике продаж, в Украине, всем нужен Ланос - лидер перепродаж на вторичном рынке. И это при том что Ланос уже не выпускается.
Вот и лицо реального среднего покупателя с суммой в 2000-4000$ и желанием купить хорошее авто.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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