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«Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Згодом таким особам від Мінцифри прийде повідомлення в додатку Дія.
Дивися повний текст «Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто не отримав гроші через невірно вказану інформацію
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Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59
Ага а потратить их можно будет на музей или фитнес зал
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v_kotenko777
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Ірина_
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