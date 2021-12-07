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«Карантинні» 8 тисяч: Уряд
виплатить допомогу тим, хто...

«Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59

«Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Згодом таким особам від Мінцифри прийде повідомлення в додатку Дія.

Дивися повний текст «Карантинні» 8 тисяч: Уряд виплатить допомогу тим, хто не отримав гроші через невірно вказану інформацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59

Ага а потратить их можно будет на музей или фитнес зал
v_kotenko777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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