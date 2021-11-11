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У Харкові протестували
безпілотний автомобіль, який...

У Харкові протестували безпілотний автомобіль, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:24

У Харкові протестували безпілотний автомобіль, який...

Пропонуємо до обговорення:
На харківському машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" (ДТЕК Енерго) проведено успішні тести електромобіля, який керується в мережі 5G, пише "auto.24tv.ua":https://auto.24tv.ua/

Дивися повний текст У Харкові протестували безпілотний автомобіль, який використовує 5G.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:24

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