|
|
|
У Харкові протестували безпілотний автомобіль, який...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:24
Пропонуємо до обговорення:
На харківському машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" (ДТЕК Енерго) проведено успішні тести електромобіля, який керується в мережі 5G, пише "auto.24tv.ua":https://auto.24tv.ua/
Дивися повний текст У Харкові протестували безпілотний автомобіль, який використовує 5G
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96599
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:24
Молодцы ребята!!!
-
vadym_bykovets
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 23.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 57 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|