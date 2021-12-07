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Україна увійшла до топ-30
країн світу за дешевизною...

Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 15:31

Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною...

Пропонуємо до обговорення:
Першість в дешевизні е/е дісталася Лівії, де 1 кВт⋅год коштує $0,007.

Дивися повний текст Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 15:32

А теперь вопрос почему мы не в первой десятке?
Собственный газ, уголь, АЭС. И болтаемся внизу списка хуже Аргентины, тринидата и парагвая! Это пример до чего довели страну те кого "выбирает" народ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 17:03

Зараз налетять іксперди, що насправді в нас найдорожча е/е в світі та геноцид комуналкою )
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 18:02

А где Китай?
hottabich111
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:07

  espanol написав:Зараз налетять іксперди, що насправді в нас найдорожча е/е в світі та геноцид комуналкою )

Пиши ещё! Скоро на одну коммуналку работать будешь, ну или:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50516 ... e-eksperta
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:46

я щось не зрозумів - чому ціну за електроенергію вони рахують по ціні для населення а не для виробництва, бо тільки в нас для населення є пільгова ціна, а в Європі навпаки для виробництва - дешевше...
мені в цьому місяці прийшлось заплатити по 4,60 грн ( 0,15 Є ) за 1 квт/год, а наступний місяць пишуть, що орієнтовна ціна планується по 5,90....
oleggg_ua
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