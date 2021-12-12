Першість в дешевизні е/е дісталася Лівії, де 1 кВт⋅год коштує $0,007.
Дивися повний текст Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною електроенергії.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 15:31
Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною електроенергії.
Додано: Суб 11 гру, 2021 15:32
А теперь вопрос почему мы не в первой десятке?
Собственный газ, уголь, АЭС. И болтаемся внизу списка хуже Аргентины, тринидата и парагвая! Это пример до чего довели страну те кого "выбирает" народ!
Додано: Суб 11 гру, 2021 17:03
Зараз налетять іксперди, що насправді в нас найдорожча е/е в світі та геноцид комуналкою )
Додано: Суб 11 гру, 2021 20:07
Пиши ещё! Скоро на одну коммуналку работать будешь, ну или:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50516 ... e-eksperta
Додано: Суб 11 гру, 2021 20:46
я щось не зрозумів - чому ціну за електроенергію вони рахують по ціні для населення а не для виробництва, бо тільки в нас для населення є пільгова ціна, а в Європі навпаки для виробництва - дешевше...
мені в цьому місяці прийшлось заплатити по 4,60 грн ( 0,15 Є ) за 1 квт/год, а наступний місяць пишуть, що орієнтовна ціна планується по 5,90....
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:31
А нічого, що ми заводи зупиняємо, бо в газодобувній державі - найдорожчий газ в Європі для бізнесу і в ядерній державі - найдорожча електроенергія для бізнесу? На нашому підприємстві ми 8 років реалізовували проекти з енергозбереження й в фізичних одиницях вийшли на показники споживання, кращі,аніж у наших колег із Європейських країн. І що тепер маємо? В грошових одиницях - найгірші. Це - "перемога"!
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