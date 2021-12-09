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Українців зобов'яжуть прив'язати
SIM-картки до паспортів

Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:47

  moveton написав:
  hno3 написав:Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.

Какого такого контроля? Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи". Стать клиентом банка или получить ЭЦП без привязки этого дела к своему паспорту довольно проблематично.


Я ніколи не хотів, і зараз не хочу, прив'язувати жоден сервіс, особливо фінансовий, до якогось там номера телефону.

Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона. Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.


ніякими "діями" не користуюся, і не збираюсь користуватися.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:50

  equinox написав:Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона.

Это ещё какой музыкой навеяло? Как раз Дия к симке не привязана вообще. Человек в ней по КЭП или bankID аутентифицируется.

  equinox написав:Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.

Хорошо, что я этого не знаю и спокойно хожу без него 8)

  GUD написав:Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят... :lol:

Зачем же так? Нормальные сидят и в Раде и в правительстве. Но у них KPI не по эффективному принятию полезных законов, а больше по имитации бурной деятельности, чтобы было видно, что люди не просто так немаленькую зряплату получают. Одни подают хаповый законопроект и этим светятся в новостях. У других появляется возможность занять время его обсуждением. В итоге все при деле, а проект принимать совсем не обязательно, если какое-то лобби на нём реально не настаивает. Например, уже не первый год в Раде лежит проект о поднятии безналогового порога на посылки хотя бы до предыдущего значения в 150 евро. Почему-то у меня уже и надежды нет, что доживу до его принятия.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:59

  sergey_sryvkin написав:Я ніколи не хотів, і зараз не хочу, прив'язувати жоден сервіс, особливо фінансовий, до якогось там номера телефону.

Мы вообще-то про привязку симки к паспорту, а не сервиса к телефону. Сервисы-то уже давно к телефону привязаны, а финансовые и к паспорту. Кто бы там хотел этого или нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:15

Якщо сім карту можна буде поміняти по ксерокопії паспорта, так же як кредити зараз видають, то мабуть сенсу в тому не багато. Яка відповідальність працівника оператора, який не перевірить наявність оригіналів документів, та наявність особи яка принесла ті документи
kotik902008
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:45

  kotik902008 написав:Якщо сім карту можна буде поміняти по ксерокопії паспорта, так же як кредити зараз видають, то мабуть сенсу в тому не багато. Яка відповідальність працівника оператора, який не перевірить наявність оригіналів документів, та наявність особи яка принесла ті документи

Я так понимаю, что, если сотрудник не захочет проверять, то и копия паспорта не нужна. У самого сотрудника за это никакой ответственности нет, но в целом у оператора: "Кінцеві користувачі послуг під час замовлення та/або отримання електронних комунікаційних послуг мають право на: ... 12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання постачальником електронних комунікаційних послуг обов’язків, передбачених договором про надання електронних комунікаційних послуг чи законодавством"
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:14

Сейчас мошенники у любого оператора перевыпускают сим-карту даже на контракте без паспорта владельца. Раззуйте глаза и очнитесь!!!
hulk15iron3
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