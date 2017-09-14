Додано: Чет 25 вер, 2025 16:55

andrijk777 написав: Наскільки я зрозумів(я не експерт) такого роду експерименти проводились відносно часто - раз в пару місяців(або навіть раз в місяць), а не раз в пару років.

Іншими словами це був "рядовий експеримент" а не унікальний, і ситуація відповідно не настільки нештатна.

По разным источникам, от разных специалистов картина относительно эксперимента разнится.Как я понял Острецова (ссылку давал), то это один из рядовых экспериментов. Но есть свидетельства об Томе Петровиче Николаеве. Судя по всему его оценка была следующей. Во время остановок реактора на очередной планово-предупредительный ремонт проводят обычно различные испытания оборудования, в том числе и нестандартные. К нестандартным он отнес ипытание, ое было проведено на ЧАЭС. Причем ровно за месяц до аварии в Чернобыле ему на курской предлагали провести тоже самое. Он отказался. Причем курская работала с усиленной системой безопасности реактора через автоматический ввод удлиненных стержней поглотителей. (Я в этом не разбираюсь). Опять же относительно роли сотрудника ЦК Копчинского. Острецов относит его к категории сознательного вредителя. Читал, что со слов В. Комарова, работавшего на Смоленской АЭС на щит управления в чернобольской звонил Копчинский. Это относительно приказа о поднятии мощности. Утверждал, что лично слышал запись звонка.