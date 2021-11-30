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«Нафтогаз» вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 13 грудня вперше вийшла на майданчик "Української енергетичної біржі" з аукціоном з продажу електричної енергії.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:07
Реализовать предложенные объемы «Нафтогазу» не удалось, ЕЩЁ БЫ
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велвел
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