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«Нафтогаз» вперше вийшов на
біржу з аукціоном на продаж...

«Нафтогаз» вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:06

«Нафтогаз» вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 13 грудня вперше вийшла на майданчик "Української енергетичної біржі" з аукціоном з продажу електричної енергії.

Дивися повний текст «Нафтогаз» вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:07

Реализовать предложенные объемы «Нафтогазу» не удалось, ЕЩЁ БЫ
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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