RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардеп розповів, як розв'язати
проблему із «зарплатами в...

Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:49

Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб бізнес почав платити "білі" зарплати, необхідно знижувати податки.

Дивися повний текст Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в конвертах» в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:49

Капитан очевидность.
Nicolas21
 
Повідомлень: 32
З нами з: 21.01.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:52

Re: Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в

запретить хождение бумажных денег и все проблемы автоматом закроются
Примат
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів 1, 2, 3
R2 » Пон 13 гру, 2021 11:29
22 1818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 23:59
moveton
Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова... 1, 2
R2 » Нед 12 гру, 2021 10:24
13 1045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 11:04
Ratatui
Міністр фінансів розповів, коли в Україні почнеться...
R2 » Сер 08 гру, 2021 09:38
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 09:39
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.