Щоб бізнес почав платити "білі" зарплати, необхідно знижувати податки.
Дивися повний текст Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в конвертах» в Україні.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:49
Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в...
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Дивися повний текст Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в конвертах» в Україні.
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:52
Re: Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в
запретить хождение бумажных денег и все проблемы автоматом закроются
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