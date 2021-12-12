RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардеп розповів, як розв'язати
проблему із «зарплатами в...

Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:10

  Alexnik написав:_hunter
Для пенсионера это бида-пичаль несомненно, но если страна планирует развиваться -- работнику "кормить" одного пенсионера всяко проще, чем двоих..

Да, развитие пошло мощное! Наглядный пример - график объемов торгов валютной биржи: с 1-2 млрд. долл. в день до 2013 скатились до 100-300 млн. долл. сейчас!

В 13-м курс сколько был? -- 8? А сейчас сколько? -- 26?
А ЗП, если что, у нас все так же в гривнах.
_hunter
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:19

Интереснее всего это слышать от Бениного депутата, который будучи в Укрнафте очень это дело полюблял)))
Pasha P.
 
Повідомлень: 93
З нами з: 29.10.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:03

Re: Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в

Грузия плохой пример. Они начинали с такого днища, до которого нам, к счастью, докатиться не удалось. Там любая статистика за десяток лет будет очень даже положительной.
Vladdy
 
Повідомлень: 150
З нами з: 18.12.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:08

"За майбутнє" проплатила рекламу? Фу
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:26

Re: Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в

Поцієнту подарували мозок? Чи буде "як усігда"? :)
chipmunk
 
Повідомлень: 8832
З нами з: 15.04.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:28

Да пошутил он
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:16

  espanol написав:"За майбутнє" проплатила рекламу? Фу

однозначно... на "Г+Г" так же проскакивает "дєпутат за майбутнє той, дєпутат за майбутнє того..."
началась работа на перспективу, а зная наш лохторат - следующая правящая партия уже очевидна.... мне иногда кажется, что "Слуга народа" это трамплин-проект для "За майбутнє"... причем лажания и скандалы у слуг начались аккурат с выходом на сцену "конкурентов"
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів 1, 2, 3
R2 » Пон 13 гру, 2021 11:29
24 1997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 19:45
moveton
Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова... 1, 2
R2 » Нед 12 гру, 2021 10:24
13 1058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 11:04
Ratatui
Міністр фінансів розповів, коли в Україні почнеться...
R2 » Сер 08 гру, 2021 09:38
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 09:39
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19675)
14.12.2021 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.