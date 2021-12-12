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Нардеп розповів, як розв'язати проблему із «зарплатами в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 15:10
Alexnik написав:_hunter
Для пенсионера это бида-пичаль несомненно, но если страна планирует развиваться -- работнику "кормить" одного пенсионера всяко проще, чем двоих..
Да, развитие пошло мощное! Наглядный пример - график объемов торгов валютной биржи: с 1-2 млрд. долл. в день до 2013 скатились до 100-300 млн. долл. сейчас!
В 13-м курс сколько был? -- 8? А сейчас сколько? -- 26?
А ЗП, если что, у нас все так же в гривнах.
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_hunter
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:19
Интереснее всего это слышать от Бениного депутата, который будучи в Укрнафте очень это дело полюблял)))
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:03
Грузия плохой пример. Они начинали с такого днища, до которого нам, к счастью, докатиться не удалось. Там любая статистика за десяток лет будет очень даже положительной.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:08
"За майбутнє" проплатила рекламу? Фу
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espanol
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:26
Поцієнту подарували мозок? Чи буде "як усігда"?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:28
Да пошутил он
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:16
espanol написав:
"За майбутнє" проплатила рекламу? Фу
однозначно... на "Г+Г" так же проскакивает "дєпутат за майбутнє той, дєпутат за майбутнє того..."
началась работа на перспективу, а зная наш лохторат - следующая правящая партия уже очевидна.... мне иногда кажется, что "Слуга народа" это трамплин-проект для "За майбутнє"... причем лажания и скандалы у слуг начались аккурат с выходом на сцену "конкурентов"
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Tamagoch
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