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POS-термінал «в кармані»:
ПриватБанк запустив новий...

POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:10

POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк у партнерстві з компанією Visa оголосив про запуск в Україні рішення «Термінал».

Дивися повний текст POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:10

"Типичный продавец, чтобы принимать к оплате карты, должен иметь довольно сложный контракт, дождаться визита технической команды, установить терминал. Это сложный процесс, который, возможно, имеет смысл для крупных компаний"
Видно, что заместитель председателя правления ПриватБанка не читатель сайта собственного банка и не в курсе уже много лет, как предлагаемой услуги "Мини-терминал": https://privatbank24.info/mini_terminal/ , где весь сложный процесс - это получить терминал в отделении, воткнуть в смартфон или ПК и поставить приложение. В отличие от чисто приложения в смартфоне, можно базировать и на ПК, а также принимать карты без NFC. Только что комисии другие, но для приватовских карт даже выгоднее получается. Сейчас, правда, народ норовит картами других банков пользоваться, чтобы кэшбк поиметь.
moveton
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