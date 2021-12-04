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Гетманцев про податкову
амністію: Основний масив по...

Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23

Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни декларують у межах податкової амністії великі суми, але основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.

Дивися повний текст Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23

Это бред а не амнистия.Амнистия это когда вы не попадаете под фин мониторинг,просто ложите на счёт и платите процент,а то что происходит не понятно как назвать.Сейчас вы приносите деньги,ложите на счёт банк проводит фин мониторинг (возможно денег вы не увивидите,или не скоро увидите,или заплатите больше чем обещали) и только потом вы типа попали под амнистию.Так можно и без амнистии принести деньги в любой момент.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

  mishanya9999 написав:Так можно и без амнистии принести деньги в любой момент.

10000 гривен можно. А 1 млн попробуй принеси. Потом расскажешь. Финмониторинг и амнистия - разные вещи. Первый - пасет теневиков. Второе - вариант для сдачи в плен на почетных условиях. Никто не обещал, что после амнистии можно снова тырить по углам. Вопрос максимального осложнения теневых капиталов - ключевой для любого нормального государства. Иначе это банда, примеры, к сожалению, имеются.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:06

цирк уехал, клоуны остались
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:00

"делаем все возможное, чтобы банки, которые, к сожалению, стали основным барьером в этом процессе, заработали" - тоесть на текущий момент они не работают и барьер реально есть. И куда можно ожидать, что кто-то пойдет? Сквозь барьер?
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:03

Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

Ха-ха, "Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы" и задекларировано аж 300 млн. грн.-11 млн. дол за 3 месяца на всю страну. Это полный провал!
Вменяемые люди давно раскусили это шапито и не ведутся. А вы друзья как не садитесь, а в музыканты не годитесь.
drevlyanin
 
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