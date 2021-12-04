Громадяни декларують у межах податкової амністії великі суми, але основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.
Дивися повний текст Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23
Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов.
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23
Это бред а не амнистия.Амнистия это когда вы не попадаете под фин мониторинг,просто ложите на счёт и платите процент,а то что происходит не понятно как назвать.Сейчас вы приносите деньги,ложите на счёт банк проводит фин мониторинг (возможно денег вы не увивидите,или не скоро увидите,или заплатите больше чем обещали) и только потом вы типа попали под амнистию.Так можно и без амнистии принести деньги в любой момент.
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58
Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
10000 гривен можно. А 1 млн попробуй принеси. Потом расскажешь. Финмониторинг и амнистия - разные вещи. Первый - пасет теневиков. Второе - вариант для сдачи в плен на почетных условиях. Никто не обещал, что после амнистии можно снова тырить по углам. Вопрос максимального осложнения теневых капиталов - ключевой для любого нормального государства. Иначе это банда, примеры, к сожалению, имеются.
Додано: Вів 14 гру, 2021 19:00
"делаем все возможное, чтобы банки, которые, к сожалению, стали основным барьером в этом процессе, заработали" - тоесть на текущий момент они не работают и барьер реально есть. И куда можно ожидать, что кто-то пойдет? Сквозь барьер?
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:03
Re: Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
Ха-ха, "Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы" и задекларировано аж 300 млн. грн.-11 млн. дол за 3 месяца на всю страну. Это полный провал!
Вменяемые люди давно раскусили это шапито и не ведутся. А вы друзья как не садитесь, а в музыканты не годитесь.
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:54
Ну во-первых 3 года исковой давности, и все что раньше не подлежит обсуждению. Во-вторых, амнистию проводят при наличии законов о банкротстве физлиц, о самозанятости(деятельность без регистрации ФОП), а так же необлагаемый минимум должен быть в размере 100тыс. грн. в год как минимум. Ато как то интересно получается, если ты не работаешь официально, но есть чем платить за коммуналку,то ты враг. Если ты официально устроен но нечем платить,тебе субсидию... Поощрение нищеты...
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:22
Влада,замість того,щоб садити корупціонерів,хабарників і злодіїв,бере і грабує власний народ,який чесно працює,оплачує високі податки,ком.послуги.ми всі знаємо,що більша частина доходів населення це закордонні заробітки,на які громадяни України хоть якось живуть.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:59
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