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Гетманцев про податкову
амністію: Основний масив по...

Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:35

Декларувати накопичені за все життя якісь $40 К? При чому це і заощадження померлих батьків, бабусь, дідусів. Геть Манцев божевільний?
daonet
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:37

Це в той час коли "слугі" отримують від олігархів по 20К щомісяця, а "найвеличніший" обходиться нам у більш ніж 100 000 доларів щодня?
daonet
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:41

Гетьманцев вже порахував суми громадян на рахунках в банках, помножив на податок і сидить чекає, коли понесуть? Наступним кроком буде здати всіх вкладників банків в податкову і автоматом нарахувати на суму податкового боргу. Накладемо арешт на все майно, а потім судіться. Зеленій шоблі час самим збиратися на Ростов до дяді Віті і тікати. Бо, якщо що, то ніхто з них не втече.
daonet
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:36

А такі сільно звіняюсі, а Ві дустом пробувалі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:22

Геть манцевих новоявлених Паніковських, які бачать в українцях потенційних Корейків і викрикають : " Дай мільйон, дай мільйон..
"...пора їх всіх " д' одної ями"!

.
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:20

Ого какие они выдумщик основной массив 40-50 к. Нехило лохов решили растрясти. Так понимаю эти черти на средний клас метят. Будут весело
kravzovandr
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