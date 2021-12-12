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В Україні дозволили третю
дозу COVID-вакцини: Ляшко...

В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:59

В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.

Дивися повний текст В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко підписав наказ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:59

Вчені радять через 9 місяців... Які вчені? Скільки можна маячню нести? Уже давно відомо, що через 6 місяців. Третя доза уже кілька місяців скрізь практикується. Третіх доз вводиться у світі в 6 раз більше, ніж перших та других. Але у нас знущаються з людей.
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:10

  leonidromanyuk написав:Вчені радять через 9 місяців... Які вчені? Скільки можна маячню нести? Уже давно відомо, що через 6 місяців. Третя доза уже кілька місяців скрізь практикується. Третіх доз вводиться у світі в 6 раз більше, ніж перших та других. Але у нас знущаються з людей.


Це як цікаво, конкретно з Вас познущалися? Не дозволили щодня вакцинуватися? Після другої дози вже стійка залежність? :shock:
drevlyanin
 
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