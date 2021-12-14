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В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 18:21
Пропонуємо до обговорення:
У Києві правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію. Шахраї заробляли понад 5 млн гривень на місяць за свої послуги.
Дивися повний текст В Україні накрили найбільшу мережу підроблених COVID-сертифікатів. Заробляли по 5 млн гривень
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:21
Похоже реально вакцинированных куда меньше чем рапортует Минздрав..
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