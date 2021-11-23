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«Велике будівництво» додало
до ВВП від 3,5% до 6,2% —...

«Велике будівництво» додало до ВВП від 3,5% до 6,2% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:40

«Велике будівництво» додало до ВВП від 3,5% до 6,2% —...

Пропонуємо до обговорення:
Під час міжнародного семінару "Зимове утримання доріг і громадських місць", організованого за підтримки Всесвітньої дорожньої асоціації (PIARC), заступник голови Укравтодору Андрій Івко зазначив, що лише за 2 роки реалізації програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" додала до ВВП держави від +3,5% до +6,2%.

Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до ВВП від 3,5% до 6,2% — Укравтодор.
R2
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Зелені брехуни
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:56

"Велике будівництво" это то что реально видно, один из двух толковых проектов которые сделала текущая власть. Но они к сожалению не компенсируют провал внешней политики.

Меня удивляет как можно поставить толковых ребят на "Дію" и "Велике будівництво" и таких негодных на внешнюю политику?
hno3
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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