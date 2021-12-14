Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами.
Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15
Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти
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Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15
Чому не спитав чому українська олія дешевша в Польщі ніж в Україні і як на це впливають світові ціни?))
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