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Глава Мінекономіки назвала
причини зростання цін на продукти

Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15

Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти

Пропонуємо до обговорення:
Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами.

Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
R2
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Чому не спитав чому українська олія дешевша в Польщі ніж в Україні і як на це впливають світові ціни?))
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Да. Попугаев понавыбирали.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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