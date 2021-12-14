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Глава Мінекономіки назвала
причини зростання цін на продукти

Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15

Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти

Пропонуємо до обговорення:
Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами.

Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15

Чому не спитав чому українська олія дешевша в Польщі ніж в Україні і як на це впливають світові ціни?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:32

Да. Попугаев понавыбирали.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:53

А про паритет купівельної спроможності ця глава мінекономіки нічого не чула? Згноїте і викинете на сміттєзвалище ці продукти. Цвілий хліб вже викидають:

Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:50

стоимость газа и электричества для населения, а для виробництва? Чого мовчать, зараз 4,60 за квт*год, а на наступний місяць орієнтовно 5,90... для не олігархів..
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:09

oleggg_ua
наконец-то до людей начинает доходить, что ценообразование на рынке электроэнергии должно быть, как на любом другом рынке, опт дешевле, мелкая розница дороже. Ради голосов и рейтингов электората власти десятилетиями сдерживают рост цены на электроэнергию для населения за счет увеличения цены для не бытовых потребителей.

По факту, я, потребляя до 100кВт-ч в месяц, лучше бы платил вместо 1.68 по тарифу 6грн., но, чтобы все товары производили на дешевой электроэнергии, для меня лично, в конечном итоге, это будет финансово более выгодно. Но объяснить это людям довольно проблематично, процентам 73 вообще невозможно будет.
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