Високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами.
Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15
Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінекономіки назвала причини зростання цін на продукти.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:15
Чому не спитав чому українська олія дешевша в Польщі ніж в Україні і як на це впливають світові ціни?))
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:53
А про паритет купівельної спроможності ця глава мінекономіки нічого не чула? Згноїте і викинете на сміттєзвалище ці продукти. Цвілий хліб вже викидають:
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:50
стоимость газа и электричества для населения, а для виробництва? Чого мовчать, зараз 4,60 за квт*год, а на наступний місяць орієнтовно 5,90... для не олігархів..
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:09
oleggg_ua
наконец-то до людей начинает доходить, что ценообразование на рынке электроэнергии должно быть, как на любом другом рынке, опт дешевле, мелкая розница дороже. Ради голосов и рейтингов электората власти десятилетиями сдерживают рост цены на электроэнергию для населения за счет увеличения цены для не бытовых потребителей.
По факту, я, потребляя до 100кВт-ч в месяц, лучше бы платил вместо 1.68 по тарифу 6грн., но, чтобы все товары производили на дешевой электроэнергии, для меня лично, в конечном итоге, это будет финансово более выгодно. Но объяснить это людям довольно проблематично, процентам 73 вообще невозможно будет.
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:44
Как профессиональный пьяница скажу: "Закуска дороже выпивки" (с). Поэтому - пью хороший коньяк, закусываю лимоном и киви. Это оптимально. Дальши и пить не хочется, и вставляет хорошо. И на виллу накопите, и жизнь не в тягость будет. А министерку слушать не надо.
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