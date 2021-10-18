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Приватизація та корпоратизація стануть вибуховою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Приватизація та корпоратизація стануть вибуховою реформою наступного року.
Дивися повний текст Приватизація та корпоратизація стануть вибуховою реформою наступного року — Шмигаль
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:18
Главное, что бы этот "взрыв" нанёс минимальный вред.
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sena_2008atp
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