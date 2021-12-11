Російський "Газпром" зазначає, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.
Дивися повний текст У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь законтрактований обсяг газу.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:46
У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь...
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Дивися повний текст У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь законтрактований обсяг газу.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:46
Можно трубу выключать, а включать уже по весне. За 10 месяцев успеют же 40 млрд. прокачать.
Агрессорский газ нам не нужен, нам венгры со словаками подсобят если что.
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