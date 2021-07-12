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90% всіх Bitcoin уже видобуто: для майнінгу решти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість Bitcoin – 90% монет – вже видобуті і перебувають в обігу.
Дивися повний текст 90% всіх Bitcoin уже видобуто: для майнінгу решти знадобиться понад 100 років
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:29
интересно дожить когда же эта пирамида посыпется?
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Ірина_
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