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Перша зарплата Верещук на
посаді віце-прем'єр-міністра

Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32

Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, зарплата Верещук за листопад склала 56 985 гривень.

Дивися повний текст Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32

і які результати? успіхи є? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:36

  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:02

  Примат написав:
  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?


беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем. :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:17

  Slon_Nosov написав:
  Примат написав:
  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?


беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем. :(

Т.е. для многих избирателей предыдущей власти -- эта сумма являлась небольшой? -- или ЗПшки у паперэдныков меньше были?..
_hunter
 
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