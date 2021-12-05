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Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, зарплата Верещук за листопад склала 56 985 гривень.
Дивися повний текст Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра
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R2
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32
і які результати? успіхи є? )
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Tamagoch
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:36
Tamagoch написав:
і які результати? успіхи є? )
за 45 тыс. грн. ? Серьезно?
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Примат
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:02
Примат написав: Tamagoch написав:
і які результати? успіхи є? )
за 45 тыс. грн. ? Серьезно?
беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:17
Slon_Nosov написав: Примат написав: Tamagoch написав:
і які результати? успіхи є? )
за 45 тыс. грн. ? Серьезно?
беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем.
Т.е. для многих избирателей предыдущей власти -- эта сумма являлась небольшой? -- или ЗПшки у паперэдныков меньше были?..
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_hunter
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57
Примат, так если результата нет, то может и должность такая не нужна? Что это за отмазка такая - мало платят, поэтому нет результата. Не устраивает ЗП или не справляешься с обязанностями - освободи место.
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RomanTik
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