Про це заявила голова Київського міського відділення АСНУ Олена Гайдамаха.
Дивися повний текст У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:34
У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта
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Дивися повний текст У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:34
Хочется пожелать Елене счастья и любви в следующем году.
А вот насчёт цен на аренду это попытка сделать загон в бетон))
Если начнётся кризис (а на горизонте Омикрон и Evergrande-default) то будет все очень тоскливо. И с бетоном и с арендой.
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