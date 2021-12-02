Середній тариф на тепло по енергоефективних будинках склав у листопаді 15 грн.
Дивися повний текст Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному сезоні 2021/2022.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:06
Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному...
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Дивися повний текст Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному сезоні 2021/2022.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:06
лучше бы расписали про минимальное потребление для тех, у кого индивидуальные счетчики тепла. весной когда тепло можно было не топить и ничего не платить. а теперь отопление выключил, но денег должен.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:15
А что про него писать? -- ну да, есть такой параметр: прямо в паспорте оного счетчика и прописанно -- кто хотел -- давно прочитал.
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