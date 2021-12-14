RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк можуть продати 2024
року за дуже велику суму...

ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:57

ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму.

Дивися повний текст ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму — голова правління.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:57

отработал пяток лет в эксиме, потом больше года в ощаде. и там и там вечные слухи о продаже. госбанки это пережиток совка, с теми же сотрудниками и технологиями, никто их не продаст, такой баласт скинуть невозможно. особенно это касается ощада, там вообще печаль печальная.
тем более это банки не "сами по себе", это банки власти, сейчас планируют продать, будет новый презик со своей командой будут решать по новому.
stokoz
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 21.06.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:22

В 24 году маск на марсе будет жить а наши чинуши все еще будут приват продавать))
l4567
 
Повідомлень: 320
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:10

Зачем продавать прибыльное предприятие?
Angelo77
 
Повідомлень: 253
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:59

  Angelo77 написав:Зачем продавать прибыльное предприятие?

Правильно, поэтому сначала сделают его убыточным, а потом продадут подешевке. Учитывая все новые веянья в Привате, вкупе с тарифами, процентными ставками, ограничениями, новыми планами и новым руководством из ощада, все к этому и идет.
alter
 
Повідомлень: 858
З нами з: 14.05.08
Подякував: 325 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:56

за очень большую 1 гривню
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 30.03.15
Подякував: 856 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як зміняться тарифи на комуналку до 2024 року: прогноз...
R2 » Чет 16 гру, 2021 08:16
2 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 08:20
GALeon
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
129 12394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 19:44
flyman
POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий...
R2 » Вів 14 гру, 2021 16:10
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 16:10
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.