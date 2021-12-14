Державний ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму.
Дивися повний текст ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму — голова правління.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:57
ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму — голова правління.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:57
отработал пяток лет в эксиме, потом больше года в ощаде. и там и там вечные слухи о продаже. госбанки это пережиток совка, с теми же сотрудниками и технологиями, никто их не продаст, такой баласт скинуть невозможно. особенно это касается ощада, там вообще печаль печальная.
тем более это банки не "сами по себе", это банки власти, сейчас планируют продать, будет новый презик со своей командой будут решать по новому.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:22
В 24 году маск на марсе будет жить а наши чинуши все еще будут приват продавать))
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:59
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