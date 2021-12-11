У Києві та в цілій низці міст комунальні підприємства почали нараховувати своїм клієнтам абонентську плату.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:04
Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Дивися повний текст Українці платитимуть абонплату за комуналку.
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