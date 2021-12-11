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Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:48
agcsc написав:
... Потому пусть сразу в 50 раз поднимут тарифы - быстрее их вешать пойдем
!
Диванные борцуны последние лет 5 свою 5-ю точку от дивана оторвать грозятся. Но, похоже, эту точку слишком уж наели -- не отрывается
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Додано: Суб 18 гру, 2021 08:14
zloy_ukr написав:
Додатково у нас збирають 13,23грн. з квартир будинків з лічильником - це мае бути плата за обслуговування лічильника, та його повірку. ( 13,23*12міс*4 роки*100квартир= 63,5 тис. грн. Це в 16 раз більше ніж було раніше , раніше повірка теплолічильника була 4 тис.грн.) Ось таке покращення.
Снятие, поверка, возможная замена, если не прошел поверку, установка, обслуживание индивидуальных договоро, перекатка солнца, утрамбовка дыма... Но вы всегда можете положить этому край, организовать ОСМД, выкупить счетчик у тепловиков и заниматься его обслуживанием и поверкой самостоятельно, а также перейти с индивидуального договора на коллективный и неплательщики станут головной болью вашей, а не тепловиков.
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