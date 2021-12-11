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Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:48
agcsc написав:
... Потому пусть сразу в 50 раз поднимут тарифы - быстрее их вешать пойдем
!
Диванные борцуны последние лет 5 свою 5-ю точку от дивана оторвать грозятся. Но, похоже, эту точку слишком уж наели -- не отрывается
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_hunter
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Додано: Суб 18 гру, 2021 08:14
zloy_ukr написав:
Додатково у нас збирають 13,23грн. з квартир будинків з лічильником - це мае бути плата за обслуговування лічильника, та його повірку. ( 13,23*12міс*4 роки*100квартир= 63,5 тис. грн. Це в 16 раз більше ніж було раніше , раніше повірка теплолічильника була 4 тис.грн.) Ось таке покращення.
Снятие, поверка, возможная замена, если не прошел поверку, установка, обслуживание индивидуальных договоро, перекатка солнца, утрамбовка дыма... Но вы всегда можете положить этому край, организовать ОСМД, выкупить счетчик у тепловиков и заниматься его обслуживанием и поверкой самостоятельно, а также перейти с индивидуального договора на коллективный и неплательщики станут головной болью вашей, а не тепловиков.
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summacut
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Додано: Суб 18 гру, 2021 10:20
напоминает наперсточников у вокзала, одна школа...
выросли ребята до размеров страны.
формула, так вообще козырная монтана!
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Slon_Nosov
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:12
summacut Люблю теоретиков. Вы так ничего и не поняли : абонплату ввели по всей Украине! Никакое ОСББ ( кстати - есть ОСББ) не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !
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zloy_ukr
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15
zloy_ukr написав:summacut
Люблю теоретиков. Вы так ничего и не поняли : абонплату ввели по всей Украине! Никакое ОСББ ( кстати - есть ОСББ) не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !
Плавали, знаем. Оплата начисляется при условии, что у тепловиков индивидуальные договора с потребителями. Если договор коллективный, платы нет. В моем городе, кстати, абонплата за тепло и горячую воду чуть больше 20 грн. В мес
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summacut
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:17
zloy_ukr написав:summacut
... Никакое ОСББ не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !
Даже если подключения к сетям ЦО нет (домовая котельная)?
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_hunter
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23
Мизантрóп написав: tigr-uu написав:
На газу схема прошла, теперь попрет, правильные пацаны скупят всю Испанию с островами. Пора продвигать абонплату за выход на работу...
и лифты по карте как в Грузии
В Житомире тоже пару лет назад такое видел.
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Ratatui
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