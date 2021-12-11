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Українці платитимуть
абонплату за комуналку

Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:48

  agcsc написав:... Потому пусть сразу в 50 раз поднимут тарифы - быстрее их вешать пойдем!

Диванные борцуны последние лет 5 свою 5-ю точку от дивана оторвать грозятся. Но, похоже, эту точку слишком уж наели -- не отрывается :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 08:14

  zloy_ukr написав:Додатково у нас збирають 13,23грн. з квартир будинків з лічильником - це мае бути плата за обслуговування лічильника, та його повірку. ( 13,23*12міс*4 роки*100квартир= 63,5 тис. грн. Це в 16 раз більше ніж було раніше , раніше повірка теплолічильника була 4 тис.грн.) Ось таке покращення.

Снятие, поверка, возможная замена, если не прошел поверку, установка, обслуживание индивидуальных договоро, перекатка солнца, утрамбовка дыма... Но вы всегда можете положить этому край, организовать ОСМД, выкупить счетчик у тепловиков и заниматься его обслуживанием и поверкой самостоятельно, а также перейти с индивидуального договора на коллективный и неплательщики станут головной болью вашей, а не тепловиков.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:20

напоминает наперсточников у вокзала, одна школа...
выросли ребята до размеров страны.
формула, так вообще козырная монтана!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:12

summacut Люблю теоретиков. Вы так ничего и не поняли : абонплату ввели по всей Украине! Никакое ОСББ ( кстати - есть ОСББ) не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15

  zloy_ukr написав:summacut Люблю теоретиков. Вы так ничего и не поняли : абонплату ввели по всей Украине! Никакое ОСББ ( кстати - есть ОСББ) не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !

Плавали, знаем. Оплата начисляется при условии, что у тепловиков индивидуальные договора с потребителями. Если договор коллективный, платы нет. В моем городе, кстати, абонплата за тепло и горячую воду чуть больше 20 грн. В мес
summacut
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  zloy_ukr написав:summacut ... Никакое ОСББ не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !

Даже если подключения к сетям ЦО нет (домовая котельная)? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23

  Мизантрóп написав:
  tigr-uu написав:На газу схема прошла, теперь попрет, правильные пацаны скупят всю Испанию с островами. Пора продвигать абонплату за выход на работу...

и лифты по карте как в Грузии


В Житомире тоже пару лет назад такое видел.
Ratatui
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  #<12
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