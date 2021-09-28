НБУ не буде обмежувати максимальні відсоткові ставки за мікрокредитами, хоча зараз вони інколи перевищують 1000% річних.
Дивися повний текст 1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за мікрокредитами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:30
1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за мікрокредитами.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:32
Конечно, не предел. 2% в день при максимальном сроке 14 дней - это 62290% годовых :)
|