Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль

Додано: Суб 18 гру, 2021 15:06

summacut написав: Развивайте атомку, а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ, утепляться (ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию. , а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ,(ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию.

Как два пальца... Один блок от 6 млд/дол и 4-8 лет времени. Нужно для замены угля и газа новых не менее 10, но из тех, что сейчас работают, большая половина скоро на списание, уже и так продлевали предельные сроки эксплуатации. Итого 20х6-8(скорее 8 а то и 10, сами знаете почему)=160 млд. дол.Реконструкцию магистральных сетей оценивают в 6-10 млд, реконструкцию местных+замена/реконструкция подстанций вроде пока не считали в масштабах страны, но та все гораздо хуже чем с магистральными. Итого готовьте примерно 200 млд-откуда деньги Зин?Теперь по утеплению: товарищ делал в этом году дом 180 квадратов-стены 100 мл. минвата+штукатурка и структурная покраска=800 грн метр квадратный. Плюс утепление крыши и цоколя-набежало в общей сложности за 200000 грн. Вопрос: за сколько десятилетий окупится и окупится ли воопче? Возможно раньше, как написали бы в теме про обвал КРЖН, "пожелтеет и отвалится"!