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Україна може майже вдвічі
зменшити споживання газу - Шмигаль

Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:45

Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Україна може знизити споживання газу на 30-40% і навіть стати експортером блакитного палива.

Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:46

Дам бесплатный совет -облегчите людям замену газового оборудования. Даже денег тратить не нужно, отмените эти поборы чиновникам в карман. Сейчас чтобы поменять бабушке старый котел отопления на новый, значительно более экономичный, нужно потратить 10 тысяч гривен на котел и минимум 40 тысяч на его оформление. Ну это смешно. Оправдывают это типа безопасностью, но неужели старый котел с гнилой автоматикой безопастнее нового?
rlkhua79
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:36

Развивайте атомку, а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ, утепляться (ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:57

Потом он сказал, что от шахматистов требуется только 100 рублей для того, что он всё это устроил. У васюкинцев в кассе оказался только 21 рубль 16 копеек, но Остап был доволен и тем, что удалось взять и эти деньги. (с)
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:04

  summacut написав:Развивайте атомку, а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ, утепляться (ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию.

Чтобы всем перейти на э/автономку нужно настроить подстанций стоимостью от миллиона грн . Если перевести цо с угля на газовые автономки потребление газа только увеличится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:06

  summacut написав:Развивайте атомку, а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ, утепляться (ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию.


Как два пальца... Один блок от 6 млд/дол и 4-8 лет времени. Нужно для замены угля и газа новых не менее 10, но из тех, что сейчас работают, большая половина скоро на списание, уже и так продлевали предельные сроки эксплуатации. Итого 20х6-8(скорее 8 а то и 10, сами знаете почему)=160 млд. дол.
Реконструкцию магистральных сетей оценивают в 6-10 млд, реконструкцию местных+замена/реконструкция подстанций вроде пока не считали в масштабах страны, но та все гораздо хуже чем с магистральными. Итого готовьте примерно 200 млд-откуда деньги Зин?
Теперь по утеплению: товарищ делал в этом году дом 180 квадратов-стены 100 мл. минвата+штукатурка и структурная покраска=800 грн метр квадратный. Плюс утепление крыши и цоколя-набежало в общей сложности за 200000 грн. Вопрос: за сколько десятилетий окупится и окупится ли воопче? Возможно раньше, как написали бы в теме про обвал КРЖН, "пожелтеет и отвалится"!
drevlyanin
 
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