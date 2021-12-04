Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.
Дивися повний текст Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:47
Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн
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Дивися повний текст Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:51
Нахиба?! Нужно деньги потратить - ну ОК, но хоть делайте это с пользой!
У нас что, мало дорог в значительно худшем состоянии? Так я могу показать!
Не говоря про необходимость строительства новых дорог (точнее проездов и развязок) - город задыхается, ЖК плодятся как грибы - а развитие инфраструктуры не просто не успевает, оно отсутствует!
Дебилы, блЪ...
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:09
Плевал Кличко на проблемы Киева.
Додано: Суб 18 гру, 2021 01:50
Он боится что после следующих выборов брусчатки не хватит всем желающим.
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