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Засновник Tesla стверджує, що стане найбільшим платником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск заявив у соціальній мережі Twitter, що заплатить більше податків, ніж будь-який американець в історії.
Дивися повний текст Засновник Tesla стверджує, що стане найбільшим платником податків в історії США
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27
Маск - не засновник Тесли.
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