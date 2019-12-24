Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:34

  moveton написав:
  alibob написав:Камел без горба.

А что со старым названием было не так?

Мав на увазі не зміну назви. Тут ніби "горб" у вигляді 100грн "за обслуговування" не проглядається.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:38

Шановний Sense Bank!

Чому не дотримуєтесь власних же правил?!
Запустили цікаву гру - "Мундіаль", згідно умов якої - + 50 горіхів за 5 розрахунків, а бонуси так і не нарахували!
Ганьба!
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:42

  alibob написав:Мав на увазі не зміну назви. Тут ніби "горб" у вигляді 100грн "за обслуговування" не проглядається.

Да, странно так. Может написать забыли? Как-то оно против тренда комисы только добавлять. Вон, Бобёр сегодня прислал, что вводит на все исходящие переводы (и СЭП и P2P). Сене перед приватизацией не нужно больше золота? :shock:
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:02

  alibob написав:
  moveton написав:
  alibob написав:Камел без горба.

А что со старым названием было не так?

Мав на увазі не зміну назви. Тут ніби "горб" у вигляді 100грн "за обслуговування" не проглядається.

За новою Sense карткою комісія РКО взагалі не передбачена 👌🏻
Тож нескінченний пільговий період, за умови погашення мінімального платежу, вже дійсно тут)

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:05

  V2 написав:Шановний Sense Bank!

Чому не дотримуєтесь власних же правил?!
Запустили цікаву гру - "Мундіаль", згідно умов якої - + 50 горіхів за 5 розрахунків, а бонуси так і не нарахували!
Ганьба!

Прикро це чути(
Напишіть, будь ласка, деталі та ваші дані мені в особисті, перевірю щодо нарахування кешбеку 🤔

Ваш друг та помічник Володимир 💎
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:12

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:За новою Sense карткою комісія РКО взагалі не передбачена
Тобто? Як тільки з'явився Хам-он, то й нього і не було РКО. РКО ввели потім... ну як кігтик у клієнта застряг у зобов'язанняХ :wink:
А от шаровий СвітТВ прикрили прям зараз, але то такє 8)
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:18

  Sense Bank написав:За новою Sense карткою комісія РКО взагалі не передбачена 👌🏻
Тож нескінченний пільговий період, за умови погашення мінімального платежу, вже дійсно тут)

Прикольно, конечно. А старый Хамон перевыпускать ещё можно будет, хоть его с сайта и убрали? Два раза по 20к (кстати, когда успели на Хамоне порезать? Или меня глючит, что было 30к?) на шаровый P2P - это не один раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:21

  moveton написав:
  Sense Bank написав:За новою Sense карткою комісія РКО взагалі не передбачена 👌🏻
Тож нескінченний пільговий період, за умови погашення мінімального платежу, вже дійсно тут)

Прикольно, конечно. А старый Хамон перевыпускать ещё можно будет, хоть его с сайта и убрали? Два раза по 20к (кстати, когда успели на Хамоне порезать? Или меня глючит, что было 30к?) на шаровый P2P - это не один раз.

Так, перевипуск доступний, обслуговування без змін 👌🏻
Завжди було 20к 😊

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:00

Re: Sense Bank

Уважаемые представители банка - подскажите пожалуйста почему проигнорированы мои вопросы изложенные в четверг здесь viewtopic.php?p=5959319#p5959319 ? Может конечно вас смущает тот факт что в сообщении упомянут Андрей а он возможно не на работе а корпоративная этика считает не кошерным отвечать на вопрос другому представителю поддержки если он напрямую не был упомянут... Но это все не отменяет необходимости получить ответы по сути поднятых вопросов... Чтоб было кошерно - вопрос повторяю и прошу ответить того представителя поддержки который будет первый "на смене" после написания данного сообщения ;)
