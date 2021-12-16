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«Слуги народу» вважають, що
тарифи на газ є невеликими

«Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:53

«Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими

Пропонуємо до обговорення:
Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.

Дивися повний текст «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36

Re: «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.

Дивися повний текст «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.
А зарплати захмарні
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:11

Какие тарифы приняли от прошлой власти?
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:44

Re: «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими

А зачем они тогда брали деньги у МВФ?
И подписывали обязательство сделать газ для населения по "Рыночным ценам"?

Или насрали под дверь каждому украинцу, а теперь:
"Ай-яй-яй, и кто это сделал?"
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