Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вважає, що тарифи на газ в Україні є невеликими.
Дивися повний текст «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 10:53
«Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими.
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36
Re: «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
А зарплати захмарні
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:44
Re: «Слуги народу» вважають, що тарифи на газ є невеликими
А зачем они тогда брали деньги у МВФ?
И подписывали обязательство сделать газ для населения по "Рыночным ценам"?
Или насрали под дверь каждому украинцу, а теперь:
"Ай-яй-яй, и кто это сделал?"
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