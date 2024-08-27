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Українці отримають
третю платіжку за газ

Українці отримають третю платіжку за газ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09

Українці отримають третю платіжку за газ

Пропонуємо до обговорення:
Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

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Українці отримають третю платіжку за газ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09

Шановні читачі!

А Ви вже отримали платіжки за ТО газмереж? Як ставиться до чергового "покращення"?

Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:21

Re: Українці отримають третю платіжку за газ

Цікаво, чогось з електроенергії постачальник може розібратися з тим, яку частину тарифу віддати на розподіл яку на власне електроенергію, а з газом всі якісь невдуплятка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:58

1 балон = 50 л = 21 кг = 9,93 м3.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:10

Re: Українці отримають третю платіжку за газ

  Faceless написав:Цікаво, чогось з електроенергії постачальник може розібратися з тим, яку частину тарифу віддати на розподіл яку на власне електроенергію, а з газом всі якісь невдуплятка

Потому как пока, электроенергия сосредоточена в одних руках. И она особо не нужна партнерам, у них своей вдоволь.

А с газом все куда интересней. "труба" это как священное место. За все время войны туда ни разу не прилетело, даже случайно.... Думаю что труба интересует партнеров, и они ее хотят как актив. Для этого и прошло куча разделений "газов", чтобы в итоге саму трубу отдать\продать партнерам, а самим обслуживать ее. Т.е. в итоге актив, по которой течет ценный ресурс, котриуемый на бирже в заморских дензнаках, с обслуживанием "африканцами" за миску супа(стопку местной резанной бумаги от НБУ). Это же идеально с точки зрения владения активом.

Кстати, что там с газораспределителем в Суджах? :D Видимо это один из скрытых пунктов плана перемоги?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:11

Re: Українці отримають третю платіжку за газ

Маячня з початку до кінця. Електроенергія не "сосрєдоточєна в одніх руках". Партнерам начхати на третю платіжку за газ. Вони достатньо офігєвають з Великого Крадівництва їхніх власних грошей.
akido
 
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