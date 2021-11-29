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В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17
Пропонуємо до обговорення:
В опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 грн і вище.
Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17
"судсидии", говорите. Интересное слово.
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