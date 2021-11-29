В опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 грн і вище.
Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17
В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль.
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:50
Re: В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
Навіть люди, які втратили роботу і стоять на біржі, не можуть отримати мінімальну субсидію.
Розповідівай далі казкар.
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