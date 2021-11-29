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В опалювальному сезоні розмір
субсидій очікується на...

В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17

В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...

Пропонуємо до обговорення:
В опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 грн і вище.

Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17

"судсидии", говорите. Интересное слово.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:45

Пусть Шмыгаль лучше расскажет,у скольких они отняли субсидии.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:50

Re: В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...

Навіть люди, які втратили роботу і стоять на біржі, не можуть отримати мінімальну субсидію.
Розповідівай далі казкар.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:50

Re: В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...

Жирно...
От я трачу мало: замовив тризонний лічильник, опалюсь вночі (~10₴/ніч від початку грудня), витрачаю те тепло вдень (але вдягаю багато шарів одягу), ще жек, і води лию мало...
А ті "громадяни" ходять, мабуть, в трусах і виють "субсидію давай"...?
Аж гидко :(

Правильніше було би знизити температуру хоча би до 14-15°, і лише потім давати субсидії на тепло при ЦО. І не давати на все те, що люди можуть економити (якщо схочуть...) -- електрику, газ, воду...
Bobua
 
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