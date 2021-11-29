В опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 грн і вище.
Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:17
В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на рівні 2000 грн і вище — Шмигаль.
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:50
Re: В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
Навіть люди, які втратили роботу і стоять на біржі, не можуть отримати мінімальну субсидію.
Розповідівай далі казкар.
Додано: Нед 19 гру, 2021 10:50
Re: В опалювальному сезоні розмір субсидій очікується на...
Жирно...
От я трачу мало: замовив тризонний лічильник, опалюсь вночі (~10₴/ніч від початку грудня), витрачаю те тепло вдень (але вдягаю багато шарів одягу), ще жек, і води лию мало...
А ті "громадяни" ходять, мабуть, в трусах і виють "субсидію давай"...?
Аж гидко
Правильніше було би знизити температуру хоча би до 14-15°, і лише потім давати субсидії на тепло при ЦО. І не давати на все те, що люди можуть економити (якщо схочуть...) -- електрику, газ, воду...
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:09
Для Bobua. Можна зовсім не топити, пити з річки, світити свічкою, продукти на балкон, щоб економити на холодильнику. Ми заслужили таке життя своєю дурістю. Може краще втопитись, ніж таке життя на пенсії?
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:50
shokodko2017
Не завадило би...
Бо людству потрібно скоротити споживання вдвічі, як показує "день екологічного боргу":
Пенсіонерів це теж стосується. Вони ж не якісь "священні корови". Ні. Навпаки. Саме їхнє покоління і започаткувало суч.культ надспоживацтва...
І нині вони вже поглинають не лише ЄСВ, а ще й частину ПДФО...
Треба ще більше? То може краще хай діти напряму їм дають оте "більше"? Бо тоді буде більше шансів, що діти заодно проконтролюють, аби оте "більше" не пішло взимку на опалення вулиць, або на додаткові гори мотлоху, який доведеться викидати після похорону...
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