Уряд запускає пілотний проект "Електронна черга перетину кордону", завдяки якому черга з вантажівок і фур на кордоні має бути значно зменшена.
Дивися повний текст Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги стануть меншими.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 14:46
Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги...
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Дивися повний текст Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги стануть меншими.
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:46
Полнейшая чушь.Самый эффективный способ избавиться от очередей-ликвидация коррупции. Посмотрите на электронную очередь в сервисных центрах гаи-размер взяток увеличился как минимум в 2 раза,время операций возросла в 2-3 раза.Для кого эта лапша?"Профессионалы",опуститесь на грешную землю.
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