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Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:01
Пропонуємо до обговорення:
Підприємці "на спрощенці", задіяні у сферах оптової та роздрібної торгівлі, HoReCa та переробної промисловості, частіше за інших приховують свої статки та не сплачують податки у повному обсязі. При цьому у більшості випадків ці підприємці мають значні обороти бізнесу.
Дивися повний текст Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують статки, перебуваючи «на спрощенці»
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Додано: Суб 18 гру, 2021 23:32
Всё точно как в аптеке.
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