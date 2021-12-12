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Названо галузі, в яких підприємці
найчастіше приховують...

Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:01

Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці "на спрощенці", задіяні у сферах оптової та роздрібної торгівлі, HoReCa та переробної промисловості, частіше за інших приховують свої статки та не сплачують податки у повному обсязі. При цьому у більшості випадків ці підприємці мають значні обороти бізнесу.

Дивися повний текст Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують статки, перебуваючи «на спрощенці».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:32

Всё точно как в аптеке.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, Модератор

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