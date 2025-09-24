Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Сер 24 вер, 2025 14:50 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Модератор Форуму Повідомлень: 6287 З нами з: 25.01.06 Подякував: 80 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 вер, 2025 15:08 Для поїздки на авто за кордон потрібно:

1) власник присутній в авто ( не обов"язково за кермом ). В разі відсутності власника - доручення, завірене нотаріально з перекладом на англійську мову. Тут є нюанси: у зв"язку з військовим станом в Україні питання випуску авто з України за кордон в разі відсутності власника вирішує старший зміни прикордонної служби. В інших державах при перетині кордону - якщо такий є - достатньо будь-якій особі за кермом авто пред"явити Технічний паспорт авто. Доручення НЕ є потрібним. В той же час при в"їзді із країни Шенгенської угоди - Болгарія або Греція - в Туреччину - таке доручення є обов"язковим.

2) Закордонний паспорт власника або того, на кого оформлено доручення.

3) Технічний паспорт автівки.

4) Поліс страхування автівки "Зелена карта" на період поїздки.

5) Посвідчення водія. В матеріалі вище сказано, що потрібно "Міжнародне посвідчення" водія при поїздках в США та Канаду. Це не обов"язково, але оформити його можна швидко та дешево в Сервісному центрі МВС України. Єдиний раз, коли від мене вимагали - то прокат авто на грецькому острові Корфу.



Документи 2), 3), 4) подають прикордоннику та потім - митнику.

Документ 5 як правило не питають. Але можуть спитати на українсько-польському кордоні.

Погоджуюся: то велика біда.

Слава Богу, що флаймана ця біда - cash flow - ніколи не стосувалася.



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як говорить українська приказка: «Без діла жить - тільки небо коптить!»



Навіть можна редагувати:

«Без гальмів ліпити на Фінансовому форумі України всіляку фігню - тільки небо коптить!»



Не памʼятаю точно, де я чув або читав одну цікаву фразу, але фраза стосувалася того, що гроші треба вміти не тільки заробляти, але і витрачати.



Тут буває багато кумедного: я знаю одного безробітного, якому дуже подобається цифра - він її згадує майже кожен день в надії, що вона нарешті припливе сама в руки або просто впаде з неба - «$500К».



Як же витрачати гроші з цієї серії, якщо ти їх реально заробляєш своєю кваліфікацією ( ! ), майстерністю ( ! ) та розумом ( ! )?

Ну ось наші програмісти в США просто сідають на літак та приїжджають у свій weekend подивитися на ті місця, де знімався один з найцікавіших серіалів XXI сторіччя - серіал «Во все тяжкие» (англ. "Breaking Bad" - хто ВИПАДКОВО не дивися - кидайте все на світі та дивіться не відходячи від екрану. Енциклопедія про cash flow та про $500К).

Ну а зупиняються в цьому готелі, за ось такою ціною…

https://maps.app.goo.gl/83DoWsbMaJXnJJ5W9



Сьогодні повернулися в Каліфорнію та вже приступили до роботи.



А интересная тема.

Есть что обсудить.

Барышня общительная, явный экстраверт.

Но не очень умная в плане финансов.

Я ее довольно много послушал на канале, но этттот видос наполовину.

Сначала обсудим ее.

Она, ввиду своей общительности, находила хорошие сделки и места работы.

Честно скажу, очень много из того что она вообще рассказывала, со мной тоже случалось. А кое какие моменты были очень полезны и некоторую инфу я перепроверял, судя по всему мадам временами имела доступ к очень некислой инфе.

Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.

Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?

Она просто прекращала работать и проживала заработанное.

Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.

Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.

О чем она думала, когда получила в Мексике оффер от индусов, которые ее кинули?

О том, сколько она продержится на той работе сколько у нее останется чтобы купить какую-то хибару в МЕксике и не работать.

Как и многие американцы, она воспринимала свою зарплату как источник того, что нужно прожить, потратить. А не как источник создания капитала, которые может приносить доход.

Путешествовала много. Благо хоть не обмишуривала своих ближних.

Просто путешествовала, а не потому что в каком-то месте ее уже ждали неприятности от обманутых доверившихся ей людей и она вынуждена переезжать из одной страны в другую.

Ну, вобщем, выяснили - по финансам барышня не может давать суждения.

Теперь о Киосаки.

Не стану утверждать, что очень знаком с его бизнес-моделями, но знаю, что основой стали схемы покупки недвижимости в мортгидж с последующей сдачей в аренду. Сами-же объекты недвиги в это время дорожали. Вполне нормальная схема, которая раньше работала.

Мадама утверждала что кроме "Богатый папа, бедный папа" никто не читал больше ни одной его книги. Ну, я читал еще "Квадрант денежного потока". В конце 00-х-начале 2010-х.

Не скажу что меня вдохновили его творения, но "Богатый папа, бедный папа" вполне могу рекомендовать молодым людям, для мотивации не "жить как все" "так все делают" и тп. Меня мотивировать не надо было, к моменту прочтения этих книг, у меня ужелет 7 работало свое ООО и владел 2-мя объектами недвижимости плюс оддин на тот момент недострой.

Один из людей,которые читали его книги и утверждает что работает на книгах Киосаки,только модернизировал его тем, что покупает дома с уже существующими мортгиджами. В этой концепции экономика работает намного эффективней, так как основную мортгиджную нагрузку существующий владелец уже выплатил и остается только погащение принципала.

Ну, это сложно для людей с конкретно-образным мышлением.

Там надо проще - зеленая лужайка перед домом, красная машинка, бутылка вина, макбук, сел в самолет, прилетел, опять вино...ну и так далее по 100500 разовому кругу. От цифр и арифметики на более чем одно действие впадают в когнитивный ступор.

Н-да, отвлеклись.

Итак, понятное дело, что долг перед банком секьюритизирован, выплачивают его теннанты, а кэщфлоу и прирост эквити остается таким людям как Киосаки.

Ну и почему Киосаки ничего не грозит? Да потому что все долги - на одной ЛЛС или ином типе корпорации, а все плющки и выплаченные объекты - на другой или лично на Роберте. Скорей всего, все clear (то есть свободное от отягощений) - на трасте, а на самом Киосаки ничего нет. Ни ферарей ни ролсройсов ни недвиги.

И это вполне разумно.

По правде говоря, зная эту систему, подозреваю, что у него НЕТ ЧИСТЫХ объектов недвиги, скорей всего, под выплаченный уже объект он берет новый мортгидж для покупки следующейго объекта. Я уже писал о нюансах такого бизнеса ранее, надо не оставливаться в брании новых мортгиджей ибо накроют налоги с головой.

Таким образом и получился этот 1,2 млрд долга и таки да, его нельзя выплачивать иначе тогда начнут догонять налоги. Это вполне законная оптимизация налогообложения.

Но, для людей с конкретно-образным мыщлением, к коим также безусловно относится наша мадама...и не только она, простительно жить простыми понятиями.

Вот она и стриптизершей работала и официанткой. Всяко лучше, чем у доверчивых бывших сограждан выдуривать кровно заработанное, пользуясь их еще бОльшим скудоумием, не позволяющем ни анкету заполнить самостоятельно ни напрямую обратиться к застройщику для покупки недвиги на берегу моря.

Но шопаделать? Незабвенный Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-бей (кстати, сын ТУРЕЦКОподданного) если и существовал-бы на самом деле, то уже давно-бы умер, но дело его живет. Благо, наша мадама, хоть и матерится как одесский биндюжник, но имеет чистую аки слеза душу. Не все такие. А интересная тема.Есть что обсудить.Барышня общительная, явный экстраверт.Но не очень умная в плане финансов.Я ее довольно много послушал на канале, но этттот видос наполовину.Сначала обсудим ее.Она, ввиду своей общительности, находила хорошие сделки и места работы.Честно скажу, очень много из того что она вообще рассказывала, со мной тоже случалось. А кое какие моменты были очень полезны и некоторую инфу я перепроверял, судя по всему мадам временами имела доступ к очень некислой инфе.Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?Она просто прекращала работать и проживала заработанное.Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.О чем она думала, когда получила в Мексике оффер от индусов, которые ее кинули?О том, сколько она продержится на той работе сколько у нее останется чтобы купить какую-то хибару в МЕксике и не работать.Как и многие американцы, она воспринимала свою зарплату как источник того, что нужно прожить, потратить. А не как источник создания капитала, которые может приносить доход.Путешествовала много. Благо хоть не обмишуривала своих ближних.Просто путешествовала, а не потому что в каком-то месте ее уже ждали неприятности от обманутых доверившихся ей людей и она вынуждена переезжать из одной страны в другую.Ну, вобщем, выяснили - по финансам барышня не может давать суждения.Теперь о Киосаки.Не стану утверждать, что очень знаком с его бизнес-моделями, но знаю, что основой стали схемы покупки недвижимости в мортгидж с последующей сдачей в аренду. Сами-же объекты недвиги в это время дорожали. Вполне нормальная схема, которая раньше работала.Мадама утверждала что кроме "Богатый папа, бедный папа" никто не читал больше ни одной его книги. Ну, я читал еще "Квадрант денежного потока". В конце 00-х-начале 2010-х.Не скажу что меня вдохновили его творения, но "Богатый папа, бедный папа" вполне могу рекомендовать молодым людям, для мотивации не "жить как все" "так все делают" и тп. Меня мотивировать не надо было, к моменту прочтения этих книг, у меня ужелет 7 работало свое ООО и владел 2-мя объектами недвижимости плюс оддин на тот момент недострой.Один из людей,которые читали его книги и утверждает что работает на книгах Киосаки,только модернизировал его тем, что покупает дома с уже существующими мортгиджами. В этой концепции экономика работает намного эффективней, так как основную мортгиджную нагрузку существующий владелец уже выплатил и остается только погащение принципала.Ну, это сложно для людей с конкретно-образным мышлением.Там надо проще - зеленая лужайка перед домом, красная машинка, бутылка вина, макбук, сел в самолет, прилетел, опять вино...ну и так далее по 100500 разовому кругу. От цифр и арифметики на более чем одно действие впадают в когнитивный ступор.Н-да, отвлеклись.Итак, понятное дело, что долг перед банком секьюритизирован, выплачивают его теннанты, а кэщфлоу и прирост эквити остается таким людям как Киосаки.Ну и почему Киосаки ничего не грозит? Да потому что все долги - на одной ЛЛС или ином типе корпорации, а все плющки и выплаченные объекты - на другой или лично на Роберте. Скорей всего, все clear (то есть свободное от отягощений) - на трасте, а на самом Киосаки ничего нет. Ни ферарей ни ролсройсов ни недвиги.И это вполне разумно.По правде говоря, зная эту систему, подозреваю, что у него НЕТ ЧИСТЫХ объектов недвиги, скорей всего, под выплаченный уже объект он берет новый мортгидж для покупки следующейго объекта. Я уже писал о нюансах такого бизнеса ранее, надо не оставливаться в брании новых мортгиджей ибо накроют налоги с головой.Таким образом и получился этот 1,2 млрд долга и таки да, его нельзя выплачивать иначе тогда начнут догонять налоги. Это вполне законная оптимизация налогообложения.Но, для людей с конкретно-образным мыщлением, к коим также безусловно относится наша мадама...и не только она, простительно жить простыми понятиями.Вот она и стриптизершей работала и официанткой. Всяко лучше, чем у доверчивых бывших сограждан выдуривать кровно заработанное, пользуясь их еще бОльшим скудоумием, не позволяющем ни анкету заполнить самостоятельно ни напрямую обратиться к застройщику для покупки недвиги на берегу моря.Но шопаделать? Незабвенный Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-бей (кстати, сын ТУРЕЦКОподданного) если и существовал-бы на самом деле, то уже давно-бы умер, но дело его живет. Благо, наша мадама, хоть и матерится как одесский биндюжник, но имеет чистую аки слеза душу. Не все такие. rjkz

