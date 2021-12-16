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Експерти озвучили прогноз
вартості мандаринів в Україні

Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:42

Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз висловила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

Дивися повний текст Експерти озвучили прогноз вартості мандаринів в Україні.
R2
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Турецкие фрукты должны стоить у нас наоборот дешевле учитывая сильное падение турецкой лиры к доллару и евро,а всякие эксперты вечно рассказывают всякие небылицы,хотя в нашей стране логика частенько не работает...
livs375
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Я в Турции по 6 грн мандарины ем сейчас
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